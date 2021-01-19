Более 13 тысяч жительниц столицы присоединились к проекту «Мама онлайн»

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Свыше 13 тысяч москвичек, которые воспитывают детей до семи лет, присоединились к проекту «Мама онлайн». Об этом во вторник, 19 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он уточнил, что проект помогает жительницам перевести свою работу в онлайн или освоить новую специальность.

Так, глава города рассказал о Елене Куличенко, которая пошла на курсы, чтобы стать карьерным консультантом, а в будущем — помощником HR-директора.

Кроме того, Сергей Собянин поделился успехами Марины Мельник — до декрета она работала в банковской сфере. Теперь ее пригласили на постоянную работу HR-специалистом на удаленке.

Компании — партнеры проекта начнут размещать на платформе актуальные вакансии, добавил мэр Москвы.

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