Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Психолог рассказала о несовместимости пар по типу темперамента
Фото: depositphotos.com

Психолог рассказала о несовместимости пар по типу темперамента

Анастасия Волоснова

Общество

Отношения в паре могут не сложиться из-за темперамента партнеров. Разная реакция на мир и окружающих может привести к конфликтам. Об этом рассказал психолог Станислава Зарудная.

Эксперт объяснила, почему не стоит путать темперамент человека с характером.

— Темперамент — это основа личности, основа характера человека. И внутри темперамента лежат его особенности нервной системы, которые обусловливают определенные способы реагирования человека, — рассказала психолог.

Она отметила, что вспыльчивость человека является проявлением темперамента, а не характера. Человек начинает ругаться из-за возбуждения его нервной системы.

— Характер же — это те свойства личности, которые сформированы обществом, социальным окружением, воспитанием. Характер — это то, что может сглаживать острые углы нашего темперамента, это то, что можно совершенствовать данное нам природой, — пояснила специалист.

Принято считать, что существует четыре типа темперамента: флегматик, сангвиник, холерик меланхолик. Однако редко встречаются люди с чистым типов, обычно в человеке комбинируются сразу несколько темпераментов, один из которых преобладает.

Некоторые темпераменты включают в себя прямо противоположные черты, из-за чего людям будет сложно состоять в гармоничных отношениях.

— Сложности на уровне темперамента могут быть компенсированы работой над своим характером, переоценкой поведения способом реагирования, правильным взаимодействием с окружающими — пониманием особенностей партнера и поиском совместных решений, — объяснила психолог.

По словам Зарудной, тревожному и пассивному меланхолику будет сложно сойтись с общительным и инициативным сангвиником. Им сложно будет не только из-за разной жизненной энергичности, но и из-за вспыльчивости и импульсивности обоих, рассказала психолог.

Пассивному и размеренному флегматику, в свою очередь, тяжело построить отношения с активным и агрессивным холериком. Кардинальная несопоставимость темпераментов может привести к разладу в отношениях, сообщает редакция 5-tv.ru.

Читайте также: Психолог рассказал, как преодолеть страх высоты

характерпсихологромантические отношения
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Козлов
Александр Козлов

Беспечность — причина трагедий

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Алексей Водовозов
Алексей Водовозов

Нужно привить максимум людей

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что Джо грядущий нам готовит

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

За козлов ответит цирк

Все мнения
О проекте