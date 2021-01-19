Психолог рассказала о несовместимости пар по типу темперамента

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Отношения в паре могут не сложиться из-за темперамента партнеров. Разная реакция на мир и окружающих может привести к конфликтам. Об этом рассказал психолог Станислава Зарудная.

Эксперт объяснила, почему не стоит путать темперамент человека с характером.

— Темперамент — это основа личности, основа характера человека. И внутри темперамента лежат его особенности нервной системы, которые обусловливают определенные способы реагирования человека, — рассказала психолог.

Она отметила, что вспыльчивость человека является проявлением темперамента, а не характера. Человек начинает ругаться из-за возбуждения его нервной системы.

— Характер же — это те свойства личности, которые сформированы обществом, социальным окружением, воспитанием. Характер — это то, что может сглаживать острые углы нашего темперамента, это то, что можно совершенствовать данное нам природой, — пояснила специалист.

Принято считать, что существует четыре типа темперамента: флегматик, сангвиник, холерик меланхолик. Однако редко встречаются люди с чистым типов, обычно в человеке комбинируются сразу несколько темпераментов, один из которых преобладает.

Некоторые темпераменты включают в себя прямо противоположные черты, из-за чего людям будет сложно состоять в гармоничных отношениях.

— Сложности на уровне темперамента могут быть компенсированы работой над своим характером, переоценкой поведения способом реагирования, правильным взаимодействием с окружающими — пониманием особенностей партнера и поиском совместных решений, — объяснила психолог.

По словам Зарудной, тревожному и пассивному меланхолику будет сложно сойтись с общительным и инициативным сангвиником. Им сложно будет не только из-за разной жизненной энергичности, но и из-за вспыльчивости и импульсивности обоих, рассказала психолог.

Пассивному и размеренному флегматику, в свою очередь, тяжело построить отношения с активным и агрессивным холериком. Кардинальная несопоставимость темпераментов может привести к разладу в отношениях, сообщает редакция 5-tv.ru.

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