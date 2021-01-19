Автомобиль загорелся в районе Нагатинской набережной в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Кленовый бульвар, 2 Карта всех событий

Возгорание автомобиля произошло на юге столицы в районе Нагатинской набережной. Об этом во вторник, 19 января, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется,что машина загорелась по адресу Кленовый бульвар, дом 2. На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что движение на юге столицы затруднено из-за столкновения грузовых автомобилей. Инцидент произошел в 5-м Донском проезде.

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