Экс-игроку сборной России Малафееву вызвали скорую из-за ухудшения состояния

Фото: instagram.com/malafeev16ru

Бывший вратарь сборной России по футболу, экс-игрок питерского «Зенита» Вячеслав Малафеев ляжет в больницу из-за плохого самочувствия. Об этом рассказала его жена Екатерина.

— Мы сейчас мужа будем отправлять в больницу вместе с моим папой. Состояние ухудшилось, — сообщила она.

Женщина уточнила, что у ее супруга сильно поражены легкие: одно — на 40 процентов, второе — на 65–70, согласно УЗИ.

В связи с обострением состояния футболисту решили вызвать медиков.

— Температура держится — 38 градусов, ждем скорую, — добавила Екатерина в Instagram.

Напомним, Малафеев с 1999 по 2016 год выступал за основной состав «Зенита». За этот клуб он провел более 300 матчей в чемпионате РФ. Четыре раза выигрывал турнир, дважды — Кубок и Суперкубок страны. Также завоевывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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