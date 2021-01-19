Владимир Путин обсудил с президентом Боливии поставки вакцины от коронавируса

Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с боливийским коллегой Луисом Арсе. Стороны обсудили ряд тем, включая борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.

При обсуждении дальнейшего развития российско-боливийских отношений в различных областях была затронута, в числе прочих, тема сотрудничества в области распространения вакцин от COVID-19.

В частности, Путин и Арсе подчеркнули важность достигнутых в декабре 2020 года договоренностей о поставках в Боливию российского препарата «Спутник V», а также договорились о продолжении тесного взаимодействия в данном направлении, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее 19 января состоялись переговоры министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи и посла РФ в Анкаре Алексея Ерхова. Стороны обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения, прежде всего относительно вакцины «Спутник V»

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