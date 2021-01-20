Морозы резко подняли продажи обогревателей и лопат в России

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Морозная погода практически на всей территории России привела к резкому росту продаж обогревателей и другой климатической техники, рассказали в пресс-службе оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Аналитики компании подсчитали, что в период с 11 по 16 января частота покупок таких товаров выросла на 160 процентов по сравнению с прошлым годом. Средний чек увеличился на 28 процентов, до 930 рублей.

Снегопады, в свою очередь, подогрели спрос на товары для уборки снега. Частота покупок лопат увеличилась на 138 процентов, средний чек — на 17 процентов (430 рублей). Число приобретений толкателей снега возросло на 96 процентов, средний чек — на 12 процентов (1,1 тысячи рублей). Частота покупок снегоуборщиков подскочила на 360 процентов, средний чек — на 34 процента (23,4 тысячи рублей).

Как уточнили в «Платформе ОФД», климатическая техника в основном поставляется из-за рубежа, соответственно, ее цена зависит от курса доллара. Из-за валютных колебаний стоимость продукции и средние чеки выросли.

Больше всего покупок такого рода совершали в рассматриваемый период жители Москвы и других регионов центральной части России.

Ретейлеры, в свою очередь, указывают на увеличение спроса на приспособления для запуска автомобильного двигателя в условиях мороза. В частности, в сети «Магнит» зафиксировали рост продаж климатической техники в сети с 11 по 18 января на 43 процента в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В «Ашане» отметили, что продажи тепловентиляторов, конвекторов и обогревателей выросли вдвое, электрокаминов — в семь раз. «Лента» подтвердила увеличение продаж теплотехники втрое, причем чаще всего интерес к ней проявляли жители Санкт-Петербурга, Москвы, Сибири и Урала.

Как рассказали в Wildberries, с 15 по 17 января число заказов проводов прикуривания выросло в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на автомобильные тепловентиляторы возрос в 18 раз, на пуско-зарядные устройства — в четыре раза.

В сервисе доставки igooods отметили, что россияне начали чаще заказывать теплые вещи: пледы, перчатки, носки, одеяла, пишут «Известия».

Ранее эколог назвал оптимальную температуру в доме: она должна быть в рамках нормы, то есть в квартире необходимо чувствовать себя комфортно — не мерзнуть, но и не перегреваться.

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