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Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 января
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 января

Татьяна Плотникова

Город

В среду, 20 января, погоду в столичном регионе будет определять промежуточный гребень антициклона. Он принес облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков.

Температура воздуха в Москве составит от минус десяти до минус двенадцати градусов. В Подмосковье ожидается до пятнадцати градусов ниже нуля.

Ветер прогнозируется западный, со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 753 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 80 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что в четверг, 21 января, москвичей ожидают метель и гололедица. В городе также не исключены ледяные дожди, однако их вероятность очень мала.

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