Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мужчину госпитализировали после травмирования электричкой в Москве
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Мужчину госпитализировали после травмирования электричкой в Москве

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Северный административный округ, Тимирязевский районКарта всех событий

Электричка на станции Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) травмировала мужчину 1983 года рождения. Об этом в среду, 20 января, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному Федеральному округу.

Инцидент произошел на станции «Тимирязевская». Мужчину травмировал электропоезд, следовавший по маршруту Одинцово — Лобня.

— Мужчина доставлен в ГКБ (городская клиническая больница — прим. «ВМ»). Устанавливаются обстоятельства случившегося, — отметили в ведомстве.

В транспортной полиции напомнили о том, что необходимо соблюдать правила безопасности вблизи железной дороги, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Возгорание произошло на строительном рынке в Москве

происшествие на железной дорогестанция «Тимирязевская»железная дорога
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Порочная связь Элины Быстрицкой

Александр Козлов
Александр Козлов

Беспечность — причина трагедий

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Михаил Потокин
Михаил Потокин

Мы стали замечать проблемы других

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Алексей Водовозов
Алексей Водовозов

Нужно привить максимум людей

Все мнения
О проекте