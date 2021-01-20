Мужчину госпитализировали после травмирования электричкой в Москве

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Россия, Москва, Северный административный округ, Тимирязевский район Карта всех событий

Электричка на станции Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) травмировала мужчину 1983 года рождения. Об этом в среду, 20 января, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному Федеральному округу.

Инцидент произошел на станции «Тимирязевская». Мужчину травмировал электропоезд, следовавший по маршруту Одинцово — Лобня.

— Мужчина доставлен в ГКБ (городская клиническая больница — прим. «ВМ»). Устанавливаются обстоятельства случившегося, — отметили в ведомстве.

В транспортной полиции напомнили о том, что необходимо соблюдать правила безопасности вблизи железной дороги, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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