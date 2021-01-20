Вакцина Pfizer оказалась эффективной против «британского» штамма COVID-19

Фото: flickr.com/NIAID

Разработчики вакцины Pfizer (одноименная американская компания и немецкая BioNTech) заявили об эффективности препарата против «британского» штамма коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе организаций.

К такому выводу эксперты пришли по итогам исследований. Для них применялась сыворотка привитых вакциной Pfizer/BioNTech, в которую ввели «псевдовирус». Он был сгенерирован в соответствии с мутациями, выявленными в «британском» штамме инфекции.

— Сыворотка участников испытаний в Германии на фазе 1/2 подавляла псевдовирус, содержащий британский вариант шипа SARS-CoV-2 в такой степени нейтрализации, которая рассматривается как биологически эквивалентная к немутировавшему типу шипа уханьского SARS-CoV-, — указано в результатах исследования, приведенных на портале bioRxiv и отправленных в рецензируемый журнал.

В компании добавили, что вышеуказанные результаты повышают вероятность того, что вакцина может нейтрализовать мутацию ковида.

Напомним, новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании в конце декабря. По данным консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны, новый штамм COVID-19 быстрее распространяется и может быть на 70 процентов заразнее обычного.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Использование вакцины Pfizer в России признали незаконным