Движение в сторону области восстановили на Волгоградском проспекте после ДТП

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Волгоградский проспект, вл44Бс1 Карта всех событий

Движение в сторону области восстановлено на Волгоградском проспекте. Об этом в среду, 20 января, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее на Волгоградском проспекте в районе владения 44б столкнулись четыре автомобиля. Из-за аварии движение в сторону области было временно перекрыто.

Информации о пострадавших нет.

Читайте также: Санитарный вертолет доставил в больницу пострадавшего в ДТП на МКАД