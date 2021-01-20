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Движение в сторону области восстановили на Волгоградском проспекте после ДТП
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Движение в сторону области восстановили на Волгоградском проспекте после ДТП

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Волгоградский проспект, вл44Бс1 Карта всех событий

Движение в сторону области восстановлено на Волгоградском проспекте. Об этом в среду, 20 января, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее на Волгоградском проспекте в районе владения 44б столкнулись четыре автомобиля. Из-за аварии движение в сторону области было временно перекрыто.

Информации о пострадавших нет.

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