Число инфицированных COVID-19 приблизилось к 95 миллионам

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились 94 963 847 человек.

За минувшие сутки в мире заболели 496 206 человек. Количество летальных исходов возросло на 12 933, до 2 050 857 человек.

Среди отдельных государств по количеству инфицированных первое место по-прежнему остается за США (23 884 299). Затем идут Индия (10 595 660), Бразилия (8 511 770), Россия (3 633 952), Великобритания (3 466 853), Франция (2 890 012), Италия (2 400 598), Испания (2 370 742), Германия (2 068 002), Колумбия (1 923 132), Аргентина (1 807 428) и Мексика (1 649 502), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее сообщалось, что за последние сутки 4770 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции за сутки в Москве. При этом в Москве с COVID-19 были госпитализированы 1234 человека, количество летальных исходов — 65. Всего за время пандемии в столице зафиксировано 900 894 случая заболевания, среди них 752 651 человек вылечился и 12 690 — скончались.

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