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Метрические книги в Главархиве за праздники посмотрели более 100 тысяч москвичей
Фото: pixabay.com

Метрические книги в Главархиве за праздники посмотрели более 100 тысяч москвичей

Ксения Монахова

Город

Более 100 человек посетили онлайн-сервис «Моя семья» в Главархиве Москвы за новогодние праздники. Об этом в четверг, 21 января, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что с момента создания сервиса горожане посмотрели более миллиона страниц метрических книг. В «Моей семье» собраны материалы почти о 1,5 тысячи храмов Москвы и Подмосковья. По книгам можно узнать о рождении, браке и смерти своих прародителей в период с 1772 до 1917 года. Раньше такие материалы были доступны только в читальном зале.

— Сервис был открыт в преддверии новогодних праздников, поэтому у горожан была прекрасная возможность не выходя из дома узнать больше о своих предках. Именно церкви до 1917 года выполняли функции современных отделов ЗАГС. Услуга оказалась очень востребованной. Приятно видеть, что горожане интересуются историей своей семьи. В этом же году мы собираемся расширить онлайн-сервис материалами о составе семей горожан до 1917 года, — подчеркнула Ракова.

Чтобы узнать информацию о своей семье, нужно понять, к метрическим книгам какой церкви стоит обратиться. Для этого необходимо установить место рождения конкретного родственника или храм, в котором он был крещен. После чего нужно посмотреть старую городскую карту, где указаны церкви рядом с улицами. для определения места по Московской губернии стоит обратиться к указателю приходов. Затем можно начать работу непосредственно с архивными фондами.

Узнать сведения о своей семье можно по адресу электронной почты: cgam@archive.mos.ru. Необходимая информация с правилами подачи заявки и расценками есть на сайте Главархива, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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