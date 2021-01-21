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Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 разместили на юге России
Фото: twitter.com/zvezdanews

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 разместили на юге России

Юлия Ямпольская

Армия

Истребитель пятого поколения Су-57 передан в один из авиаполков Южного военного округа (ЮВО). Об этом в четверг, 21 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Хабаровского края.

Кроме того, стало известно, что Комсомольский-на-Амуре авиазавод (КнААЗ) передаст еще четыре истребителя пятого поколения Су-57 в 2021 году.

Ранее сообщалось, что первый серийный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 разрабатывался для уничтожения вообще всех видов воздушных, наземных и надводных целей. По информации краевого министерства промышленности, к концу 2024 года ВКС России получат 22 истребителя данного типа, а до 2028-го — 76 машин.

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