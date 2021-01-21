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Новый водовод построили в поселении Внуковское
Фото: pixabay.com

Новый водовод построили в поселении Внуковское

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, поселение Внуковское Карта всех событий

В поселении Внуковское завершено строительство нового водовода. Об этом в четверг, 21 января, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, диаметр водовода составляет 600 миллиметров. Рабочие проложили трубы на протяжении около двух километров от существующей сети в районе деревни Ликова на пересечении улицы Центральной и Боровского шоссе до водовода в микрорайоне Изварино. Новый водовод обеспечит подачу качественной питьевой воды из московской водопроводной системы в поселение Внуковское.

Жидкин отметил, что трубопровод проложен как открытым, так и закрытым способом. Для защиты от внешних воздействий он заключен в герметичный футляр.

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