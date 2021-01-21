Снегопад не повлиял на график движения поездов МЖД

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Снегопад в столице и Московской области не повлиял на график движения пригородных и пассажирских поездов Московской железной дороги (МЖД). Об этом в четверг, 21 января, сообщили на сайте МЖД.

Отмечается, что в Мосузле проводятся оперативные работы по расчистке железнодорожной инфраструктуры от снега. В течение суток было задействовано 30 снегоуборочных и снегоочистительных машин. Уборку снега осуществляли около тысячи железнодорожников. В результате расчищено 650 километров пути.

Ранее жителей столицы предупредили о неблагоприятной погоде и гололедице. Согласно прогнозам синоптиков, осадки в Москве продолжатся до 11:00 пятницы, 22 января.

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