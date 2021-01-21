Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Снегопад не повлиял на график движения поездов МЖД
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Снегопад не повлиял на график движения поездов МЖД

Кирилл Николаев

Транспорт

Снегопад в столице и Московской области не повлиял на график движения пригородных и пассажирских поездов Московской железной дороги (МЖД). Об этом в четверг, 21 января, сообщили на сайте МЖД.

Отмечается, что в Мосузле проводятся оперативные работы по расчистке железнодорожной инфраструктуры от снега. В течение суток было задействовано 30 снегоуборочных и снегоочистительных машин. Уборку снега осуществляли около тысячи железнодорожников. В результате расчищено 650 километров пути.

Ранее жителей столицы предупредили о неблагоприятной погоде и гололедице. Согласно прогнозам синоптиков, осадки в Москве продолжатся до 11:00 пятницы, 22 января.

Читайте также: Десять процентов месячной нормы осадков выпало в Москве в четверг

график движения поездовМЖДснегопад
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Спасти рядового Шамсутдинова

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Страшные тайны нетленного ламы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вот такая собачья жизнь

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Старый порядок при новых заборах: куда движется Америка

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Великая печаль Антона Чехова

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Самое главное — что сказал врач

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Все мнения
О проекте