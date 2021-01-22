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В российскую армию поступил комплекс разведки «Пенициллин»
«Пенициллин» эффективно работает в любое время суток / Фото: youtube.com

В российскую армию поступил комплекс разведки «Пенициллин»

Юлия Курганова

Армия

В российскую армию поступили новейшие комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин». Об этом сообщил генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев.

Он отметил, что в декабре 2020 года они передали первую партию заказчику.

Комплекс предназначается для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Он фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов и выдает координаты местоположения орудия противника, которые потом наносятся на электронную карту.

Уточняется, что «Пенициллин» хорошо работает в любое время суток при температуре от минус 40 градусов до плюс 50 градусов. Время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, не превышает пять секунд, передает РИА Новости.

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