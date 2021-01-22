В США заявили, что вышли на плато по коронавирусу
Соединенные Штаты вышли на плато по COVID-19, если считать новые случаи заражения в среднем за неделю. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.
По его словам, ранее за семь дней выявляли около 300-400 тысяч зараженных. Кроме того, он уточнил, что более чем в 20 штатах обнаружили «британский» штамм коронавируса, передает РИА Новости.
Напомним, США лидируют в мире по числу зараженных COVID-19 и количеству летальных исходов. В соответствии с данными университета Хопкинса, с начала эпидемии в США коронавирусной инфекцией заразились свыше 24,4 миллиона человек, скончались более 406 тысячи пациентов.
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