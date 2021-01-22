Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В США заявили, что вышли на плато по коронавирусу
Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Michael Matkin

В США заявили, что вышли на плато по коронавирусу

Юлия Ямпольская

В мире

Соединенные Штаты вышли на плато по COVID-19, если считать новые случаи заражения в среднем за неделю. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

По его словам, ранее за семь дней выявляли около 300-400 тысяч зараженных. Кроме того, он уточнил, что более чем в 20 штатах обнаружили «британский» штамм коронавируса, передает РИА Новости.

Напомним, США лидируют в мире по числу зараженных COVID-19 и количеству летальных исходов. В соответствии с данными университета Хопкинса, с начала эпидемии в США коронавирусной инфекцией заразились свыше 24,4 миллиона человек, скончались более 406 тысячи пациентов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Попова заявила о подъеме заболеваемости коронавирусом в российских селах

СШАкоронавирусплато
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Спасти рядового Шамсутдинова

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Страшные тайны нетленного ламы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вот такая собачья жизнь

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Старый порядок при новых заборах: куда движется Америка

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Великая печаль Антона Чехова

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Самое главное — что сказал врач

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Все мнения
О проекте