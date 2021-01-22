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Движение трамваев на юге Москвы восстановлено
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Движение трамваев на юге Москвы восстановлено

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, Чертановская улица Карта всех событий

Движение трамваев на юге Москвы восстановили. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Напомним, трамваи № 1 и № 16 задерживались на Чертановской улице. Причиной задержки движения стало возгорание на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № 1. Водитель оперативно заметил неисправность, остановил трамвай и вывел всех пассажиров из транспорта. Специалисты ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

На время задержки по соответствующим маршрутам запустили автобусы.

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