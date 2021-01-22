Россия пообещала ответить на высылку своего дипломата из Албании

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Москва не оставит высылку своих дипломатов без ответа. Об этом замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил в пятницу, 22 января, комментируя недавнее решение руководства Албании.

В четверг Тирана объявила российского дипломата персоной нон грата. В МИД страны отметили, что гражданин РФ нарушил антикоронавирусные меры, в связи с чем у него есть 72 часа, чтобы покинуть территорию государства.

В свою очередь российская сторона восприняла это решение с большим сожалением, увидев в этом провокацию, которая нацелена на ухудшение двусторонних отношений.

— Этот недружественный шаг не останется без ответа. Один из главных принципов в дипломатии — это взаимность, его никто не отменял, — приводит РИА Новости слова Грушко.

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