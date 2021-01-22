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Россия пообещала ответить на высылку своего дипломата из Албании
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия пообещала ответить на высылку своего дипломата из Албании

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Москва не оставит высылку своих дипломатов без ответа. Об этом замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил в пятницу, 22 января, комментируя недавнее решение руководства Албании.

В четверг Тирана объявила российского дипломата персоной нон грата. В МИД страны отметили, что гражданин РФ нарушил антикоронавирусные меры, в связи с чем у него есть 72 часа, чтобы покинуть территорию государства.

В свою очередь российская сторона восприняла это решение с большим сожалением, увидев в этом провокацию, которая нацелена на ухудшение двусторонних отношений.

— Этот недружественный шаг не останется без ответа. Один из главных принципов в дипломатии — это взаимность, его никто не отменял, — приводит РИА Новости слова Грушко.

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МИД РоссииАлбанияограничительные меры
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