Мать составила «план мести» своим детям, когда они вырастут и набрала миллион просмотров

Фото: Pexels / Gustavo Fring

В Сети набирает популярность ролик, снятый матерью, которая мечтает о «мести» своим детям. Она рассказывает в шутку, как придет в гости к повзрослевшим детям. Она в шутку заявила, что разбросает свои вещи и будет отказываться от предложенных угощений.

Шуточный ролик набрал более миллиона просмотров.

— Я приду к ним в дом, брошу шубу на пол, один ботинок брошу влево, другой вправо, руки мыть не буду. И вот они наготовят много вкусной еды, пригласят меня за стол, а я подойду и скажу «Фу! Я это не ем» и пойду смотреть телек, — отметила женщина.

Видео: Telegram-канал «Ptencoff_tg»

Мнения комментаторов разделились: одни решили, что женщина не умеет готовить и не правильно воспитывает своих детей, а другие заявили, что у них похожая ситуация.

«Займись воспитанием детей и научись вкусно готовить!», «Дети это дети, у них миссия такая, все забрасывать и вредничать. Глупо мстить ребенку за то, что он ребенок. Мы ведь были такими же в детстве», «Моему уже 20,так и делаю».

Видео опубликовано в Instagram.

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