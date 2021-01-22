Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мать составила «план мести» своим детям, когда они вырастут и набрала миллион просмотров
Фото: Pexels / Gustavo Fring

Мать составила «план мести» своим детям, когда они вырастут и набрала миллион просмотров

Виктория Федотова

Курьезы

В Сети набирает популярность ролик, снятый матерью, которая мечтает о «мести» своим детям. Она рассказывает в шутку, как придет в гости к повзрослевшим детям. Она в шутку заявила, что разбросает свои вещи и будет отказываться от предложенных угощений.

Шуточный ролик набрал более миллиона просмотров.

— Я приду к ним в дом, брошу шубу на пол, один ботинок брошу влево, другой вправо, руки мыть не буду. И вот они наготовят много вкусной еды, пригласят меня за стол, а я подойду и скажу «Фу! Я это не ем» и пойду смотреть телек, — отметила женщина.

Видео: Telegram-канал «Ptencoff_tg»

Мнения комментаторов разделились: одни решили, что женщина не умеет готовить и не правильно воспитывает своих детей, а другие заявили, что у них похожая ситуация.

«Займись воспитанием детей и научись вкусно готовить!», «Дети это дети, у них миссия такая, все забрасывать и вредничать. Глупо мстить ребенку за то, что он ребенок. Мы ведь были такими же в детстве», «Моему уже 20,так и делаю».

Видео опубликовано в Instagram.

Читайте также: Британцы поразились закаливающимся при минус 25 градусах детям из Сибири

юморсоцсетивидео
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Кто почистит лед

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Спасти рядового Шамсутдинова

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Страшные тайны нетленного ламы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вот такая собачья жизнь

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Великая печаль Антона Чехова

Все мнения
О проекте