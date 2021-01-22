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Россия отказалась выдать владельца и капитана судна, доставившего в Бейрут селитру
Фото: twitter.com/romyjournalist

Россия отказалась выдать владельца и капитана судна, доставившего в Бейрут селитру

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Россия не выдаст владельца и капитана судна Rhosus, на борту которого находилась селитра, которая затем складировалась в порту Бейрута, где прогремел мощный взрыв. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре РФ.

Ранее Интерпол выдал ордер на арест Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева — владельца и капитана судна Rhosus соответственно. На борту этого корабля была селитра, которую разместили в порту Бейрута, где произошел разрушительный взрыв. Также в розыске оказался португальский бизнесмен, проводивший оценку склада в ливанской гавани в 2014 году, где хранилось взрывоопасное вещество.

В свою очередь, российская Генпрокуратура обратила внимание, что не получала запросы компетентных органов иностранных государств о выдаче и правовой помощи в отношении двух вышеуказанных граждан РФ.

— Они не подлежат выдаче другому государству, а также задержанию на территории РФ по запросам компетентных органов иностранных государств в целях выдачи, — сказали РИА Новости в ведомстве.

Ранее СМИ писали, что сухогруз Rhosus, принадлежавший россиянину Игорю Гречушкину, перевозил селитру из Батуми в Мозамбик, но сделал незапланированную остановку в Ливане из-за технических неполадок. После проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. Гречушкин стал банкротом и бросил экипаж — морякам из России и Украины пришлось около года находиться в Бейруте без выплаты зарплат и выдачи продовольствия. Капитаном судна был россиянин Борис Прокошев. В 2014 году селитра с корабля была выгружена в один из ангаров в порту Бейрута.

Взрыв в порту Бейрута

Мощный взрыв прогремел во вторник, 4 августа, в районе порта Бейрута. Перед этим был слышен небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым. Затем произошел взрыв и повалил дым красного цвета.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил среду, 5 августа, днем траура по погибшим при взрыве. Он заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, к которым привел взрыв в порту Бейрута.

Впоследствии в ливанском военном суде информировали, что по делу о взрыве были допрошены свыше 18 человек из совета администрации порта и таможенного управления. Задержаны 16 человек.

Читайте также: Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна озвучил версии взрыва в порту

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