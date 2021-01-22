Глава НАТО призвал Россию прекратить признание Южной Осетии и Абхазии

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Россия должна отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом в пятницу, 22 января, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— Мы продолжаем призывать Россию более не признавать (независимость — прим. «ВМ») грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии и вывести свои войска, — подчеркнул он в ходе совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Генсек Североатлантического альянса обратил внимание, что в четверг Европейский суд по правам человека опубликовал решение, согласно которому Россия признана ответственной за нарушения прав человека в Южной Осетии и Абхазии. По словам Столтенберга, такой вердикт ЕСПЧ только усиливает призывы НАТО к РФ «соблюдать международное право и уважать территориальную целостность Грузии».

Напомним, речь идет о постановлении Большой Палаты ЕСПЧ по межгосударственной жалобе «Грузия против России (II)». Предметом претензий стали события августа 2008 года в Южной Осетии и Абхазии, а также их последствия.

Суд постановил, что Россия по факту контролировала Южную Осетию, Абхазию и «буферную зону» с 12 августа по 10 октября 2008-го, когда были официально выведены российские войска. При этом, как утверждает суд, «усиленное присутствие России» продолжалось и после этого периода, что можно считать таким же «фактическим контролем» над Южной Осетией и Абхазией. В результате суд заключил, что события, имевшие место уже после боевых действий (после соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года), подпадают под юрисдикцию РФ в вопросах, связанных с первой статьей Конвенции.

Так, согласно постановлению ЕСПЧ, «была применена административная практика, противоречащая статьям 2 («Право на жизнь»), 3 («Запрещение пыток»), 8 («Права на уважение частной и семейной жизни») Европейской конвенции по правам человека. Об этом пишет Интерфакс.

При этом в Министерстве юстиции РФ заявили, что ЕСПЧ не признал ответственности России за произошедшее в Южной Осетии и Абхазии в ходе отражения нападения Грузии на данные республики. В Минюсте подчеркнули, что суд потратил почти 12 лет на рассмотрение этого вопроса и пришел к выводу, что на Москву не может возлагаться ответственность за те события.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию, используя установки залпового огня «Град». Грузинские войска также совершили нападение на республику и уничтожили часть ее столицы Цхинвала.

Выступая в защиту южноосетинцев, Россия ввела свои войска и через пять дней боевых действий выдворила грузинских солдат из региона.

26 августа 2008 года РФ признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В российском руководстве неоднократно подчеркивали, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии, в связи с чем пересмотру не подлежит.

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