Главы МИД России и Белоруссии обсудили вопросы международной безопасности
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей провели телефонный разговор. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.
Стороны затронули вопросы международной безопасности и контроля над вооружениями. Лавров проинформировал своего коллегу о подходах российской стороны по конкретным секторам в указанных областях.
Участники диалога договорились продолжить тесную координацию и взаимодействие по данным вопросам, сообщает РИА Новости.
Ранее МИД России решительным образом осудил теракт в Багдаде.
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