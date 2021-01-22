Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Главы МИД России и Белоруссии обсудили вопросы международной безопасности
Фото: twitter.com / МИД Беларуси

Главы МИД России и Белоруссии обсудили вопросы международной безопасности

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей провели телефонный разговор. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.

Стороны затронули вопросы международной безопасности и контроля над вооружениями. Лавров проинформировал своего коллегу о подходах российской стороны по конкретным секторам в указанных областях.

Участники диалога договорились продолжить тесную координацию и взаимодействие по данным вопросам, сообщает РИА Новости.

Ранее МИД России решительным образом осудил теракт в Багдаде.

Читайте также: В МИД РФ отреагировали на новые санкции США в отношении «Северного потока — 2»

МИД Россииразговор по телефонуРоссия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Помогаем налаживать связи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто почистит лед

Все мнения
О проекте