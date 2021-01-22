Главы МИД России и Белоруссии обсудили вопросы международной безопасности

Фото: twitter.com / МИД Беларуси

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей провели телефонный разговор. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.

Стороны затронули вопросы международной безопасности и контроля над вооружениями. Лавров проинформировал своего коллегу о подходах российской стороны по конкретным секторам в указанных областях.

Участники диалога договорились продолжить тесную координацию и взаимодействие по данным вопросам, сообщает РИА Новости.

Ранее МИД России решительным образом осудил теракт в Багдаде.

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