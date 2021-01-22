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Заболевшего коронавирусом Емельяненко могут выписать из больницы 26 января
Фото: @fedorteamofficial / Instagram

Заболевшего коронавирусом Емельяненко могут выписать из больницы 26 января

Никита Абрамов

Спорт

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко могут выписать из больницы в ближайшее время. Об этом сообщило в пятницу, 22 января, ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

— Федор в понедельник сделает КТ. Если все будет хорошо, его могут выписать уже во вторник, — приводит издание слова собеседника.

Ранее сообщалось о госпитализации Емельяненко в московскую клиническую больницу № 52, специализирующуюся на лечении коронавирусной инфекции. Позже боец написал в соцсетях о том, что чувствует себя хорошо.

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