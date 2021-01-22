«Экстремальная мамаша»: Тодоренко опубликовала фотографию на серфе

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая и певица Регина Тодоренко опубликовала фото с отдыха. Она предстала на снимке, балансируя на серф-доске.

— Я — экстремальная мамаша. Часто мне пишут: «Подумай о сыне». Так я вот и думаю, что мое бесстрашие, страсть к изучению чего-то нового (пускай иногда опасного) обязательно поможет в будущем развить в Михаиле такие важные для мужчины качества, как смелость, храбрость и умение рисковать, — подписала Регина пост в своем Instagram-аккаунте.

Тодоренко добавила, что исключительно собственным примером мы можем воспитать детей такими, какими хотим их видеть. Также она отметила, что у нее в детстве был подобный пример для подражания.

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