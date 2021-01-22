Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
МИД РФ предупредил США о возможных последствиях вмешательства в дела России
Фото: МИД РФ

МИД РФ предупредил США о возможных последствиях вмешательства в дела России

Юлия Курганова

Внешняя политика

Министерство иностранных дел РФ, комментируя появившуюся на сайте посольства Соединенных Штатов информацию о местах и времени проведения несанкционированных акций, заявило, что попытки такого «освещения» будут рассматриваться как грубое вмешательство в дела России и спровоцируют соответствующие последствия.

Посольство США в России в пятницу, 22 января, опубликовало места и время несогласованных акций в российских городах в субботу, 23 января, призвав американцев избегать данных мероприятий.

— Любые попытки подобного «освещения» несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию, — сказано в заявлении в Telegram-канале российского МИД.

В дипмиссии отметили, что «столь исчерпывающие данные выходят за рамки «заботы» о собственных гражданах в России».

МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и участников несанкционированных акций, которые запланированы в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут тут же пресекаться.

Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на данные мероприятия.

Читайте также: СК завел дело о привлечении детей к участию в незаконных акциях 23 января

МИД Россиипосольство США в Россиинесанкционированная акция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Помогаем налаживать связи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто почистит лед

Все мнения
О проекте