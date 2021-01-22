МИД РФ предупредил США о возможных последствиях вмешательства в дела России

Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел РФ, комментируя появившуюся на сайте посольства Соединенных Штатов информацию о местах и времени проведения несанкционированных акций, заявило, что попытки такого «освещения» будут рассматриваться как грубое вмешательство в дела России и спровоцируют соответствующие последствия.

Посольство США в России в пятницу, 22 января, опубликовало места и время несогласованных акций в российских городах в субботу, 23 января, призвав американцев избегать данных мероприятий.

— Любые попытки подобного «освещения» несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию, — сказано в заявлении в Telegram-канале российского МИД.

В дипмиссии отметили, что «столь исчерпывающие данные выходят за рамки «заботы» о собственных гражданах в России».

МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и участников несанкционированных акций, которые запланированы в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут тут же пресекаться.

Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на данные мероприятия.

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