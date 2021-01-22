СК завел дело о привлечении детей к участию в незаконных акциях 23 января

Фото: СК РФ

Возбуждено уголовное дело по факту призывов выйти на несанкционированные акции в субботу, 23 января. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Ведомство обратило внимание на призывы, обращенные к детям и размещенные в соцсетях, включая «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, TikTok и YouTube. По информации Следкома, через интернет несовершеннолетних призывают выйти на улицы для участия в незаконных массовых акциях в разных городах России. При этом власти такие митинги не разрешали, поскольку в Москве и других регионах РФ по-прежнему действуют ограничения по коронавирусу.

— В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания, — подчеркнули в СК.

В этой связи открыто уголовное преследование по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей».

В настоящее время следователи расследуют это дело, чтобы найти причастных к этим нарушениям и привлечь их к ответственности.

Также доследственную проверку в связи с организацией провокаций и насильственных действий руководителями штабов Алексея Навального проведет МВД России. По данным полиции, эти лица получили от своих союзников, включая Ивана Жданова и Леонида Волкова, «указание задействовать молодежь (в том числе, несовершеннолетних) на несанкционированных акциях в регионах». Для этого, как утверждают правоохранители, координаторы митингов используют недостоверную информацию.

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