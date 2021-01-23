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СМИ: Здание загорелось на территории МГУ
Фото: АГН Москва

СМИ: Здание загорелось на территории МГУ

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки, микрорайон Ленинские Горы, 1с6 Карта всех событий

На территории главного корпуса МГУ в столице загорелось одноэтажное здание.

Пожар случился по адресу Ленинские горы, 1, строение 6.

В настоящее время на месте работают городские спецслужбы, идет ликвидация пожара. Информации о пострадавших нет, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что четырех человек спасли при пожаре в жилом доме на юго-западе столицы. Общая площадь возгорания составила около пяти квадратных метров.

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МГУМосквапожар
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