Эксперт рассказал о способах обмана клиентов банков при закрытии вклада

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Банки нередко используют уловки для привлечения клиентов для открытия вкладов. Это указано в рекламных предложениях и выглядит весьма заманчиво. Но накопленная по итогу сумма может разочаровать, когда клиент решит закрыть вклад. Об этом рассказал основатель консалтинговой группы Вадим Ткаченко.

— Банк может указать высокую ставку в рекламе, но в договоре прописать, что ставка в таком размере действует только ограниченное время, например, несколько недель в конце срока договора, — сообщил он.

Эксперт отметил, что нужно обязательно читать условия досрочного расторжения договора. Зачастую в таком случае доходность вклада будет минимальной. Даже если банк уже выплатил проценты ранее, то сумма, которая начислена «сверх минимума», будет удержана при полном расчете.

Также Ткаченко добавил, что иногда вклад при автоматическом продлении после истечения срока действия договора не работает на тех же условиях, часто его доходность становится ниже, передает агентство «Прайм».

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