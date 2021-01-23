Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эксперт рассказал о способах обмана клиентов банков при закрытии вклада
Фото: pixabay.com

Эксперт рассказал о способах обмана клиентов банков при закрытии вклада

Юлия Курганова

Финансы

Банки нередко используют уловки для привлечения клиентов для открытия вкладов. Это указано в рекламных предложениях и выглядит весьма заманчиво. Но накопленная по итогу сумма может разочаровать, когда клиент решит закрыть вклад. Об этом рассказал основатель консалтинговой группы Вадим Ткаченко.

— Банк может указать высокую ставку в рекламе, но в договоре прописать, что ставка в таком размере действует только ограниченное время, например, несколько недель в конце срока договора, — сообщил он.

Эксперт отметил, что нужно обязательно читать условия досрочного расторжения договора. Зачастую в таком случае доходность вклада будет минимальной. Даже если банк уже выплатил проценты ранее, то сумма, которая начислена «сверх минимума», будет удержана при полном расчете.

Также Ткаченко добавил, что иногда вклад при автоматическом продлении после истечения срока действия договора не работает на тех же условиях, часто его доходность становится ниже, передает агентство «Прайм».

Читайте также: Назван самый эффективный способ накопить денег

банковские вкладыобманэксперт
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Помогаем налаживать связи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто почистит лед

Все мнения
О проекте