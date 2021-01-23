Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сбросившая 40 килограммов женщина рассказала главный секрет похудения
Фото: pixabay.com

Сбросившая 40 килограммов женщина рассказала главный секрет похудения

Юлия Курганова

Здоровье

Жительница Индии, которая похудела на 40 килограммов за пять месяцев, рассказала главный секрет своего успеха.

32-летняя Саана Шетти заявила, что испытала сильный шок, когда медики выявили у нее повышенный уровень холестерина и сахара в крови.

— Врач сказал мне: либо я должна похудеть, либо мне придется готовиться к частым болезням. Тогда я решила, что от лишнего веса необходимо избавляться, — сообщила она, отметив, что тогда весила 125 килограммов.

Шетти рассказала, что секрет похудения заключается не в том, какую пищу употреблять, а в размере порций. Для сброса веса следует питаться умеренно.

— Контроль над порциями — это то, что помогло мне достичь таких результатов в рекордно короткие сроки, — рассказала жительница Индии, добавив, что тщательно пережевывает всю пищу.

Также она подчеркнула, что совсем отказалась от сахара, изделий из пшеницы и невегетарианской пищи. Еще женщина увеличила физическую активность, начала ходить пешком не менее 1,5 часов подряд и занималась йогой, сообщается в газете Times of India.

Читайте также: Диетолог рассказала, как похудеть к лету без насилия над собой

питаниефизическая активностьпохудение
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Помогаем налаживать связи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто почистит лед

Все мнения
О проекте