Сбросившая 40 килограммов женщина рассказала главный секрет похудения

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Жительница Индии, которая похудела на 40 килограммов за пять месяцев, рассказала главный секрет своего успеха.

32-летняя Саана Шетти заявила, что испытала сильный шок, когда медики выявили у нее повышенный уровень холестерина и сахара в крови.

— Врач сказал мне: либо я должна похудеть, либо мне придется готовиться к частым болезням. Тогда я решила, что от лишнего веса необходимо избавляться, — сообщила она, отметив, что тогда весила 125 килограммов.

Шетти рассказала, что секрет похудения заключается не в том, какую пищу употреблять, а в размере порций. Для сброса веса следует питаться умеренно.

— Контроль над порциями — это то, что помогло мне достичь таких результатов в рекордно короткие сроки, — рассказала жительница Индии, добавив, что тщательно пережевывает всю пищу.

Также она подчеркнула, что совсем отказалась от сахара, изделий из пшеницы и невегетарианской пищи. Еще женщина увеличила физическую активность, начала ходить пешком не менее 1,5 часов подряд и занималась йогой, сообщается в газете Times of India.

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