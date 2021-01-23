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Эксперт ВОЗ объяснила повышенную смертоносность британского штамма коронавируса
Фото: twitter.com/carriesheffield

Эксперт ВОЗ объяснила повышенную смертоносность британского штамма коронавируса

Анастасия Колоскова

В мире

На повышенный уровень летальности от британского штамма коронавирусной инфекции может влиять перегрузка здравоохранительной системы. Об этом заявила представитель подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

По ее словам, повышенная скорость передачи вируса влияет на увеличение случаев заражения и числа госпитализаций.

— В ситуации, когда есть перегрузка, у вас увеличится летальность, потому что система перегружена, — цитируют Ван Керкхове РИА Новости.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британский штамм коронавирусной инфекции является более смертельным, чем ранее известный. По его словам, при заражении старым штаммом из тысячи заболевших умирает примерно 10 человек, а при заражении новым — 13–14 человек.

До этого Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности коронавируса на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. По заявлению ведомства, новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне. Ученые отмечали, что новая мутация чаще влияет на детей.

По информации ВОЗ, британский штамм коронавируса обнаружили уже в 60 странах.

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