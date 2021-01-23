Крановщица потеряла сознание в кабине строительного крана на востоке Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Измайловское шоссе, 20 Карта всех событий

Крановщица потеряла сознание в кабине строительного крана вечером в пятницу, 22 января, в Москве. Об этом в субботу, 23 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

Инцидент произошел на Измайловском шоссе, дом 20.

— На помощь женщине были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе расчеты АСО № 5 и ПСО № 201 ГКУ «ПСЦ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники спасательной службы эвакуировали пострадавшую при помощи альпинистского снаряжения, после чего передали ее медикам.

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