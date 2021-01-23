Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Крановщица потеряла сознание в кабине строительного крана на востоке Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Крановщица потеряла сознание в кабине строительного крана на востоке Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Измайловское шоссе, 20 Карта всех событий

Крановщица потеряла сознание в кабине строительного крана вечером в пятницу, 22 января, в Москве. Об этом в субботу, 23 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

Инцидент произошел на Измайловском шоссе, дом 20.

— На помощь женщине были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе расчеты АСО № 5 и ПСО № 201 ГКУ «ПСЦ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники спасательной службы эвакуировали пострадавшую при помощи альпинистского снаряжения, после чего передали ее медикам.

Читайте также: Пять человек спасли при пожаре в многоэтажке на юго-востоке столицы

спасатели МЧСсознаниестроительный кран
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Помогаем налаживать связи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто почистит лед

Все мнения
О проекте