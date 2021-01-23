Суточный рекорд по вакцинации от COVID-19 установили в Индии

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Прививку против коронавирусной инфекции за минувшие сутки сделали 347 058 гражданам Индии. Об этом сообщило министерство здравоохранения и благосостояния семьи страны.

Это стало рекордом за время общенациональной кампании по вакцинации в Индии. Предыдущий рекорд был зафиксирован в четверг, 21 января, когда количество привитых за сутки достигло 237 050.

Всего в стране с момента начала кампании по вакцинации от COVID прививку от коронавируса сделали 1 390 592 человека. Как сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Индии, ежедневно на прививочные пункты приходит все больше людей.

Напомним, 16 января в Индии стартовала общенациональная кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Прививки ведутся двумя препаратами, разработанными в стране. Также власти не исключают, что в оборот войдут еще четыре вакцины, среди которых может оказаться российский препарат «Спутник V».

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