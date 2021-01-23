Ученые назвали повышающую риск заражения COVID-19 болезнь

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Заболевание верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, так называемый синдром Баррета может способствовать заражению COVID-19. Об этом сообщили ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета Сент-Луиса.

Исследователи выяснили, что у пациентов с этим заболеванием пищевод может быть поврежден так, что они могут заразиться от пищи, которая содержит вирус. Ранее считалось, что заболеть, съев какой-либо продукт, невозможно, потому что желудочная кислота нейтрализует COVID-19.

Синдром Баррета представляет патологические изменения слизистой пищевода, одно из серьезных осложнений гастроэзофагеальной рефлюкс-болезни. У некоторых людей с этим заболеванием клетки пищевода изменяются и напоминают клетки кишечника. А у них есть рецепторы, которые могут связываться с коронавирусом.

Ученые изучили ткани 30 таких пациентов и установили, что в клетках всех образцов появились восприимчивые к COVID-19 рецепторы, хотя их не должно быть в клетках пищевода здорового человека.

Исследование опубликовано в официальном журнале Института Американской гастроэнтерологической ассоциации Gastroenterology, передает MedicalXpress.

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