Неизвестный нанес смертельное ранение собаке в парке в центре Москвы

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Россия, Москва, Мантулинская улица Карта всех событий

Жительница столицы заявила в полицию о нападении на свою собаку во время прогулки. Об этом Вечерней Москве сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу в субботу, 23 января.

Инцидент произошел 21 января на Мантулинской улице в парке Красная Пресня.

— Неизвестное лицо нанесло собаке ножевое ранение. Собака позже скончалась, — говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку по данному заявлению для установления всех обстоятельств произошедшего.

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