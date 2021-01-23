Неизвестный нанес смертельное ранение собаке в парке в центре Москвы
Россия, Москва, Мантулинская улица Карта всех событий
Жительница столицы заявила в полицию о нападении на свою собаку во время прогулки. Об этом Вечерней Москве сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу в субботу, 23 января.
Инцидент произошел 21 января на Мантулинской улице в парке Красная Пресня.
— Неизвестное лицо нанесло собаке ножевое ранение. Собака позже скончалась, — говорится в сообщении.
Полиция проводит проверку по данному заявлению для установления всех обстоятельств произошедшего.
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