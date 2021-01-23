МИД РФ призвал посольство США не вмешиваться во внутренние дела России

Фото: МИД РФ

МИД России призвал посольство США не вмешиваться во внутренние дела других стран, а заняться своим делом, комментируя публикацию посольства по несогласованным акциям в РФ. Об этом в субботу, 23 января, сообщили на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

Стало известно, что посольство США в России в пятницу, 22 января, опубликовало места и время несогласованных акций в российских городах и призвало граждан избегать данных мероприятий. Кроме того, американская дипмиссия заявила, что следит за новостями об акциях в 38 городах.

❗ Проверили, что вы (U.S. Embassy Moscow) написали 6 января во время манифестаций в Вашингтоне и взятия Капитолия. Как... Опубликовано Russian Foreign Ministry - МИД России Суббота, 23 января 2021 г.

— Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств, — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в посольстве Соединенных Штатов придется объясниться в МИД России в связи с публикацией карты маршрутов несанкционированных акций в российских городах.

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