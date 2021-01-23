Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
МИД РФ призвал посольство США не вмешиваться во внутренние дела России
Фото: МИД РФ

МИД РФ призвал посольство США не вмешиваться во внутренние дела России

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

МИД России призвал посольство США не вмешиваться во внутренние дела других стран, а заняться своим делом, комментируя публикацию посольства по несогласованным акциям в РФ. Об этом в субботу, 23 января, сообщили на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

Стало известно, что посольство США в России в пятницу, 22 января, опубликовало места и время несогласованных акций в российских городах и призвало граждан избегать данных мероприятий. Кроме того, американская дипмиссия заявила, что следит за новостями об акциях в 38 городах.

❗ Проверили, что вы (U.S. Embassy Moscow) написали 6 января во время манифестаций в Вашингтоне и взятия Капитолия. Как...

Опубликовано Russian Foreign Ministry - МИД России Суббота, 23 января 2021 г.

— Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств, — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в посольстве Соединенных Штатов придется объясниться в МИД России в связи с публикацией карты маршрутов несанкционированных акций в российских городах.

Читайте также: СК завел дело о привлечении детей к участию в незаконных акциях 23 января

Посольство СШАРоссияМИД РФ
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто почистит лед

Все мнения
О проекте