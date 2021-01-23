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Захарова высказалась о публикации «маршрутов протестов» от посольства США
Фото: mid.ru / МИД РФ

Захарова высказалась о публикации «маршрутов протестов» от посольства США

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Представителям посольства Соединенных Штатов придется объясниться в МИД России из-за публикации карты маршрутов несанкционированных акций в российских городах. Об этом в субботу, 23 января, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее посольство США в России в пятницу, 22 января, опубликовало места и время несогласованных акций в российских городах и призвало граждан избегать данных мероприятий.

— Американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади, — цитирует Захарову РИА Новости.

Кроме того, Захарова отметила, что публикация подобных маршрутов со стороны посольства России могла закончиться глобальной истерией политиков США, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов.

Ранее МВД РФ и Генпрокуратура предупреждали об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций, которые запланированы в Москве и других городах на 23 января. Отмечалось, что они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут тут же пресекаться.

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МИД РоссииМария ЗахароваСША
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