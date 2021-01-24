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Глава Пентагона обсудил с британским министром обороны «угрозы России»
Фото: twitter.com/lloydaustin

Глава Пентагона обсудил с британским министром обороны «угрозы России»

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Новый руководитель Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Стороны обсудили стратегические вопросы, представляющие интерес для обеих держав.

В частности, в ходе беседы были подняты вопросы борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, «озабоченности по поводу укрепляющегося Китая, угрозы со стороны России и продолжающихся операций в Ираке и Афганистане».

Остин и Уоллес обсудили взгляды на реагирование на данные стратегические вопросы. Глава Пентагона заявил, что важно повысить оборонные расходы Великобритании в рамках договоренностей НАТО.

Остин также подчеркнул прежний настрой США на соблюдение принципов и целей Североатлантического альянса и выразил признательность Великобритании за «приверженность партнерству в сфере обороны», сообщается на официальном сайте Пентагона.

Ранее Ллойд Остин предложил стратегию «сдерживания России». В частности, он заявил, что сдерживание «российской угрозы» в Европе требует всеобъемлющего подхода. По словам Остина, Россия «сочетает жесткую и мягкую силу путем использования гибридной тактики», организуя для усиления своего влияния «многослойные и сложные операции».

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