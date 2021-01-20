Кандидат в главы Пентагона предложил стратегию сдерживания России

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Кандидат на пост министра обороны США Ллойд Остин заявил, что сдерживание «российской угрозы» в Европе требует всеобъемлющего подхода.

По утверждению Остина, Россия «сочетает жесткую и мягкую силу путем использования гибридной тактики», организуя для усиления своего влияния «многослойные и сложные операции».

Чтобы противостоять этому влиянию, требуется всеобъемлющий подход, включающий союзников и партнеров США, правительственные учреждения и ведомства США, а также частный сектор, поскольку невозможно «добиться успеха без единых, интегрированных усилий», заявил кандидат на пост главы Пентагона.

Остин также выразил убежденность в том, что необходимо поддерживать боеготовность обычных и ядерных военных сил, чтобы обеспечить наиболее эффективное сдерживание «российской агрессии».

Для выработки «правильного баланса сил и потенциала» с целью «сдерживания России» Остин пообещал изучить действующий подход Пентагона, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. Это решение было принято из-за отсутствия прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования соглашения.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выход России из Договора по открытому небу не является демонстрационным для администрации избранного президента США Джозефа Байдена — он стал ответом действия администрации президента США Дональда Трампа.

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Что Джо грядущий нам готовит

Колонка доцента Финансового университета Геворга Мирзаяна:

В России не утихают пересуды о том, чем обернется для нас эра Байдена. Многочисленные новости из США воспринимаются через вопрос: а как это повлияет на Россию? Будут ли вновь пришедшие во власть обамовские управленцы (куда более качественные и профессиональные, чем персоналии из камарильи Трампа) чинить российско-американские отношения или, наоборот, добивать? (далее…)