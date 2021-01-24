Россияне рассказали, как путешествовали во время пандемии

Фото: pixabay.com

Российские туристы рассказали, какие места они выбирали для поездок в 2020 году, во время пандемии коронавируса. Специальный опрос провел онлайн-сервис OneTwoTrip.

В исследовании поучаствовали 2670 пользователей. В итоге три четверти из них сообщили, что стали намного чаще ездить по соседним городам и посещать близлежащие достопримечательности.

Половина опрошенных заявила, что в таких поездках открыла для себя много новых интересных мест. Около 80 процентов респондентов отметили, что хотели бы больше узнать регион, в котором живут. При этом половина опрошенных готовы изучать местность с помощью специальных экскурсий, а остальные предпочитают самостоятельные прогулки.

Также 59 процентов россиян сообщили, что предпочитают поездки на личном автомобиле, а остальных устроит общественный транспорт, передает РИА Новости.

Читайте также: Кипр откроет границы для российских туристов с 1 марта