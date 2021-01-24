Владимир Путин выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщил телеканал «Россия-1».

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет в дистанционном формате. Кроме того, на следующей неделе Путин пообщается со студентами российских вузов, проведет совещание с правительством и посетит музей Великой Отечественной войны в Москве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ традиционно выступает за добрые отношения с США. Он уточнил, что Москва рассчитывает наладить диалог с Вашингтоном.

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