Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Владимир Путин выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Фото: Пресс-служба президента РФ

Владимир Путин выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщил телеканал «Россия-1».

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет в дистанционном формате. Кроме того, на следующей неделе Путин пообщается со студентами российских вузов, проведет совещание с правительством и посетит музей Великой Отечественной войны в Москве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ традиционно выступает за добрые отношения с США. Он уточнил, что Москва рассчитывает наладить диалог с Вашингтоном.

Читайте также: Песков прокомментировал поручение Байдена о расследованиях против России

правительство РоссииВосточный экономический форумВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Все мнения
О проекте