Ветеринар рассказал, какие питомцы чаще всего попадают в ветклиники Москвы в начале года

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Последствия новогодних праздников серьезно сказываются на здоровье домашних животных. Как правило, основной проблемой домашних питомцев в январе становится обжорство и травмы, связанные с шумным весельем. Об этом рассказал «Вечерней Москве» ветеринарный врач высшей квалификационной категории, руководитель одной из столичных ветклиник Михаил Шеляков.

— В основном к нам приходят с собаками и кошками. Но обращаются и с кроликами, и с морскими свинками, и с хорьками, и с поросятами. Причины разные, — говорит медик. — С кошками, как правило, обращаются после праздничных застолий — обжорство, поедание дождика, травмы, связанные с шумным весельем. Это традиционное январское обострение.

С собаками другие проблемы, отмечает специалист. Они часто убегают во время салютов. Потом их находят и ведут на стерилизацию, чтобы не было «мартовских щенков» во время случайной вязки, когда животное было не под присмотром хозяина.

В последнее время, отмечает врач, в Москве стало много карликовых домашних свиней — мини-пигов. Но с ними есть одна проблема — обжорство.

— Они постоянно хотят кушать. Не только от того, что физиология у них такая, что подразумевает постоянный прием пищи, но еще и потому, что мини-пиги, маленькие поросята, искусственно удерживаются в малом своем положении. Их приходится кормить фруктами, овощами, низкокалорийной пищей, поэтому они остаются маленькими, — объяснил собеседник «ВМ».

— Сколько бы поросенку ни было, маленький поросеночек, если его посадить на комбикорм, быстро превратится в большую свинью. Он может начать свой рост в любом возрасте и вымахать до 100 кг за небольшой промежуток времени. А учитывая новогодние праздники, если какие-то продукты оставили без присмотра, нередки ситуации, когда они поступают к нам с пищевыми отравлениями, — добавил Шеляков.

Более плановую медицинскую помощь, по словам эксперта, оказывают кроликам. С ними в основном приходят на вакцинацию. А вот у грызунов проблемы со здоровьем чаще всего возникают из-за драк, и врачам приходится лечить их травмы, резюмировал специалист.

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