Полицейский Петербурга извинился перед пострадавшей на несогласованной акции женщиной

Фото: depositphotos.com

Полицейский принес извинения женщине, которая была госпитализирована после несогласованной акции в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в МВД России по Санкт-Петербургу.

Ранее стало известно, что полиция и прокуратура проводят проверку по факту опубликованного в социальных сетях видео, на котором запечатлен инцидент с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади восстания в Санкт-Петербурге. Женщина получила травму при падении на землю. Пострадавшую госпитализировали.

Начальник Управления организации охраны общественного порядка посетил женщину в больнице. Полковник Сергей Музыка извинился перед пострадавшей и подчеркнул, что выходящие за рамки закона силовые действия в любом случае недопустимы. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь женщине, сообщает РИА Новости.

В субботу, 23 января, в столице и других российских городах прошли несанкционированные акции, в ходе которых были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

Читайте также: Песков прокомментировал публикации посольства США о несанкционированных акциях