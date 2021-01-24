Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню студенчества

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы в Москве подготовил специальную онлайн-программу ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января.

Программа посвящена молодежи в годы Великой Отечественной. Как рассказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ, директор Музея Победы Александр Школьник, гостям расскажут о судьбах студентов, которые в годы Великой Отечественной войны оставили учебу и отправились на фронт.

— Героические поступки юношей и девушек вдохновляли остальных бойцов на передовой и поднимали дух советских граждан. Об их мужестве и самоотвержности необходимо знать нынешнему подрастающему поколению, — отметил Школьник.

В ходе онлайн-экскурсии «Прерванная сессия» гости смогут ознакомиться с уникальной экспозицией «Подвиг народа». Гид расскажет об эвакуации десятков институтов и университетов, о том, как тысячи студентов и преподавателей ушли на фронт. Во время программы прозвучат отрывки из писем, которые писали с фронта родным вчерашние выпускники школ.

Тему подвига молодежи также поднимут на zoom-конференции «Студенческая молодежь в годы войны: фронт и тыл». Историки обсудят участие советского студенчества в Великой Отечественной войне, их подвигах на фронте и в тылу, вкладе учащейся молодежи в общее дело Победы.

Участие в конференции примут глава дирекции изучения истории МПГУ Сергей Половецкий, директор музея МПГУ Владимир Борисов, начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров, заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Станислав Давыдов, а также продюсер кинофильма «Зоя» Инесса Юрченко.

Также 25 января в онлайн-кинотеатре покажут фильм «Молодая гвардия», который снял в 1948 году режиссер Сергей Герасимов по мотивам одноименного романа писателя Александра Фадеева. Сюжет основан на реальных событиях, произошедших во время оккупации гитлеровскими войсками города Краснодона, и рассказывает о героизме участников комсомольской подпольной организации.

Полезной и актуальной информацией с интернет-гостями программы поделятся и сами студенты. Например, будущие медики помогут зрителям овладеть навыками оказания первой помощи.

Ранее сообщалось, что Музей Победы принял первых посетителей после перерыва в работе. В музее 23 января прошли бесплатные экскурсии, квесты и фотосессия, посвященные 77-й годовщине принятия на вооружение Красной армии легендарного танка Победы — Т-34-85.

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