Врач назвал способ вернуть вкус и обоняние после коронавируса

Кадр из фильма «Фантомас» (1964 год)

Невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал, чем может быть вызвана потеря чувств вкуса и обоняния у людей после коронавирусной инфекции, а также порекомендовал способ по восстановлению палитры ощущений.

По словам медика, есть несколько гипотез, объясняющих потерю вкуса и обоняния после COVID-19. Одна из них исходит из предположения, что при болезни меняется состав слюны, поэтому вкусовые вещества быстрее разрушатся, не успевая добраться до вкусовых рецепторов.

Согласно второй версии, при коронавирусе повреждаются сами вкусовые и обонятельные рецепторы.

Третья гипотеза строится на предположении о повреждении нервов, проводящих информацию о воспринятом обонятельном ощущении.

Будик отметил, что у большинства людей обоняние и вкус восстанавливаются достаточно быстро после выздоровления от коронавируса — за пару недель. Однако часть пациентов страдают от потери ощущений месяцами.

Чтобы избавиться от неприятных последствий, врач советует делать специальные упражнения с сильными запахами — «обонятельный тренинг». Для этого следует ежедневно несколько раз по 20 секунд вдыхать сильные запахи: гвоздики, чеснока, кардамона, корицы. В дополнение к этому можно закапывать в нос раствор витамина А и употреблять в течение недели омега-3.

Восстановление обоняния поспособствует и возвращению вкуса, поскольку эти ощущения тесно взаимосвязаны.

— Нарушение вкуса и запаха очень связаны, поэтому восстановление одной составляющей будет приводить к улучшению второй составляющей, — рассказал Будик в интервью радио Sputnik.

Ранее врач объяснил, работу какого органа труднее всего восстановить после COVID-19.

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