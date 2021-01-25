Психотерапевт разъяснил связь между тревогой и риском заболеть COVID-19

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Психотерапевт Игорь Салынцев рассказал, как повышенная тревожность и страх связаны с риском заболеть коронавирусной инфекцией, а также дал ряд рекомендаций, как минимизировать этот риск.

По словам эксперта, психологическое состояние человека отражается на физиологических процессах. В частности, тревожность и страх способны снизить уровень иммунитета и сделать человека более уязвимым для инфекций. В результате психосоматические процессы могут перерасти в физическую болезнь.

Для сокращения тревожности и уменьшения ее отрицательного воздействия на организм Салынцев советует поработать над повышением уровня информированности, а сведения о COVID-19 черпать из проверенных источников.

Действенным способом является вакцинация от коронавируса: прививка не только защитит организм от болезни, но и снизит уровень тревожности, поскольку человек перестанет бояться, рассказал Салынцев в интервью радио Sputnik.

Ранее врач назвал способ вернуть вкус и обоняние после коронавируса.

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