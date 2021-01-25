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Роспотребнадзор: В России пока не выявили мутацию коронавируса из ЮАР
Фото: twitter.com/IANS Tweets

Роспотребнадзор: В России пока не выявили мутацию коронавируса из ЮАР

Виктория Родимкина

Здоровье

В России пока не обнаружили южноафриканскую мутацию коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в понедельник, 25 января.

Уточняется, что большинство тест-систем, которые используются в России, способны выявить новый штамм.

— Большинство используемых в России и в мире тест-систем эффективно выявляют различные варианты коронавируса SARS-CoV-2, в том числе южноафриканский и британский. На данный момент южноафриканский вариант на территории России не выявлялся, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пока не было выявлено ни одного повторного случая заражения южноафриканским штаммом, передает ТАСС.

Новый штамм вируса в ЮАР был идентифицирован в конце 2020 года. Главный эпидемиолог страны Салим Абдула Карим уточнил, что этот штамм оказался наиболее заразным, чем другие виды мутаций вируса.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что получил первое изображение британского штамма COVID-19 в мире.

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