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Коронавирус выявили у 19 290 человек за сутки в России
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Коронавирус выявили у 19 290 человек за сутки в России

Виктория Родимкина

Общество

В России за минувшие сутки выявлено 19 290 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 25 января.

За минувшие сутки в стране зафиксировали случаи инфекции в 84 регионах. Из них 10,3 процента не имели клинических проявлений заболевания. За последние 24 часа скончались 456 человек, выздоровели — 19 003 пациента.

Больше всего пациентов с коронавирусом обнаружили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

В стране за все время было выявлено 3 738 690 случая COVID-19. За все время скончались от инфекции 69 918 человек, вылечились от коронавируса 3 150 763 пациента.

Ранее сообщалось, что в России пока не выявили мутацию коронавируса из ЮАР.

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