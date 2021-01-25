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В Москве выявили 2382 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве выявили 2382 новых случая коронавируса за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

За последние 24 часа в столице выявили 2382 новых случая коронавируса. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

В России за минувшие сутки выявлено 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов.

Ранее невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал, чем может быть вызвана потеря чувств вкуса и обоняния у людей после коронавирусной инфекции, а также порекомендовал способ по восстановлению палитры ощущений.

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