Володин оценил проект об уголовном наказании за вовлечение детей в несогласованные акции

Фото: Пресс-служба Госдумы

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин в понедельник, 25 января, прокомментировал проект об уголовном наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции в России. По его словам, для решения данного вопроса необходимо всестороннее обсуждение.

— Для того чтобы выйти на качественное решение, его надо обсудить всесторонне, — цитирует Володина РИА Новости.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

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